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Политика
7 ноября 2021  10:04

Военнослужащие из шести стран прибыли в Казань на учения «Нерушимое братство-2021»

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Воинские контингенты шести государств-членов ОДКБ прибыли в Казань на совместные учения с Коллективными миротворческими силами «Нерушимое братство-2021». Торжественные встречи проходили на площадке «Казань Экспо». 

«Перед традиционным приветствием участников с хлебом-солью все военнослужащие прошли термометрию, а также проверку наличия ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации», — отметили в пресс-службе Минобороны России. 

В Казань также была доставлена ж/д транспортом военная техника из Беларуси — бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82, военные автомобили МАЗ и др. После разгрузки они прошли дезинфекцию. Военнослужащие из других стран во время учений будут использовать российскую военную технику.

Учения «Нерушимое братство-2021» пройдут с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. В нем примут участие воинские контингенты России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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