news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 8 сентября 2024 20:07

В Татарстане завершилось голосование на выборах в Госсовет РТ

Скопировать ссылку
В Татарстане завершилось голосование на выборах в Госсовет РТ

В 20.00 в Татарстане завершилось голосование на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва.

Напомним, что с 7.00 в республике работали 2760 избирательных участков, в частности 42 – в местах временного пребывания. По данным на 18.00, в голосовании приняли участие более 63% от общего числа избирателей в РТ.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

#Выборы в Госсовет РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100