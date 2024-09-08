К 18.00 явка на выборах в Госсовет Татарстана превысила 63%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По данным на 18.00, явка на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана составила 63,3%. Об этом со ссылкой на информацию ГАС «Выборы» сообщается в телеграм-канале ЦИК РТ.

Таким образом, за три часа – с 15.00 – в республике проголосовали еще 14,6% избирателей.

Фото: https://t.me/cik_rt/1197

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.