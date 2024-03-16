Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане завершилась зимняя перепись животных
В Татарстане завершена работа по зимнему учету животных. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
В течение двух месяцев специалисты комитета, сотрудники охотничьих хозяйств, егеря, общественные инспекторы и неравнодушные охотники прошли в общей сложности более 14 тыс. километров.
Учет состоял из трех этапов: планирования учетных маршрутов, полевых работах на них, подсчета охотничьих ресурсов зверей и птиц.
Как сообщал ранее «Татар-информ», перепись проводилась по 19 видам охотничьих ресурсов. Помимо зимнего маршрутного учета, использовались такие методики, как прогон и учет в местах искусственных концентраций.
Участвовавшие в учете специалисты брали с собой навигатор, который фиксирует локацию, время и скорость пути, планшет и распечатанную схему маршрута, где карандашом помечали, где, кто и в каком направлении двигался.
Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов региона и при необходимости принять меры по сохранению и восстановлению фауны. Итоги учета станут известны после обработки данных, уточнили в ведомстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»