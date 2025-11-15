В Татарстане завершена загрузка предварительных схем по «Нашему двору» на 2026 год

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане завершена загрузка предварительных схем благоустройства по программе «Наш двор» на следующий, 2026 год. Об этом рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На данный момент на проверку загружены все 562 предварительные схемы благоустройства. Из них 550 уже приняты, отметила докладчица.

Зиннатуллина добавила, что по завершении очередного сезона программы «Наш двор» традиционно проводится обучение для всех муниципальных образований. Оно нацелено на повышение качества содержания дворовых территорий и организации событийных программ в рамках инициативы «Зима в Татарстане».

В этом году обучение будет организовано 27 ноября в Казани. Запланировано участие более 400 человек, в том числе руководителей исполкомов муниципальных образований. Для обмена опытом приглашены спикеры из шести регионов России, пояснила руководитель Института развития городов РТ.

Помимо прочего, за последние две недели поступило 162 обращения от жителей шести районов, связанных с программой «Наш двор». Они касаются сезона следующего года.

В середине октября сообщалось, что в план благоустройства по программе «Наш двор» на будущий год включены 564 дворовые территории в 13 муниципальных образованиях Татарстана.