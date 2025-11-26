news_header_top
Общество 26 ноября 2025 12:08

В Татарстане завершена дополнительная вакцинация для ранее не привитых от кори

В Татарстане завершена дополнительная вакцинация для ранее не привитых от кори
Фото: © Султан Исхаков /«Татар-информ»

В Республике Татарстан иммунизация населения от кори выполнена на 100%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Подчищающая иммунизация охватывает тех, кто ранее не был привит или имеет только одну прививку от кори. Согласно Национальному календарю прививок, в течение жизни человек должен поставить две вакцины против кори.

«В этом году зафиксировано 68 случаев кори. Уровень заболеваемости ниже аналогичного периода в четыре раза. За ноябрь новых случаев нет. Все это – итог подчищающей иммунизации. На сегодня она выполнена, привиты 32 тысячи человек», – сказала спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на сегодня половина татарстанцев привились от гриппа.

#корь #вакцина #прививка #Роспотребнадзор #Здоровье #медицина
