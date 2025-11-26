news_header_top
Общество 26 ноября 2025 11:41

На сегодня более половины татарстанцев привились от гриппа

Фото: © Султан Исхаков /«Татар-информ»

По состоянию на 26 ноября вакцинацией от гриппа охвачено 51% населения Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Небольшое количество вакцины осталось. У тех, кто сомневался либо откладывал вакцинацию, еще есть возможность сделать прививку против гриппа», – отметила спикер.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что за неделю 114 татарстанцев заболели гриппом.

#грипп #вакцинация от гриппа #Роспотребнадзор
