На сегодня более половины татарстанцев привились от гриппа

Фото: © Султан Исхаков /«Татар-информ»

По состоянию на 26 ноября вакцинацией от гриппа охвачено 51% населения Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Небольшое количество вакцины осталось. У тех, кто сомневался либо откладывал вакцинацию, еще есть возможность сделать прививку против гриппа», – отметила спикер.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что за неделю 114 татарстанцев заболели гриппом.