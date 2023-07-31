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В Татарстане завершен ремонт участка дороги «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода
В Казани завершился ремонт участка трассы «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода. Об этом сообщает Миндортранс РТ.
Работы проводились на отрезке км 15,2 — км 16,8 автомобильной дороги на территории Рыбно-Слободского района.
Специалисты выполнили устройство верхнего покрытия, укрепили обочины асфальтогранулятом и нанесли дорожную разметку.
Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
Напомним, что с 27 июля на дороге введен запрет на движение большегрузов. Причиной стало аварийное состояние моста через реку Ошняк.
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