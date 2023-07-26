Для движения большегрузов закрывается дорога «Казань – Оренбург» – Рыбная Слобода

С 27 июля в Татарстане вводится временное ограничение для движения большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Татарстан «Казань – Оренбург» – Рыбная Слобода. Ограничение связано с аварийным состоянием моста через реку Ошняк.

Ограничения вводятся для большегрузных транспортных средств массой свыше пяти тонн и высотой более трех метров. Движение будет восстановлено после окончания ремонтных работ, сообщает Миндортранс РТ.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги общего пользования регионального значения М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к автомобильной дороге Р239, М7 «Волга» – Шумково – Рыбная Слобода и автомобильная дорога федерального значения М7 «Волга».

Со схемой закрытия можно ознакомиться по ссылке.

