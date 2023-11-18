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Руc Тат
Общество 18 ноября 2023 11:34

В Татарстане по плану на 2023 год осталось завершить капремонт в 4 многоквартирных домах

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В Татарстане по плану на 2023 год осталось завершить капремонт в 4 многоквартирных домах
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Реализация республиканских и федеральных программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов подходит к завершению. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, в рамках капремонта многоквартирных домов из 740 объектов, вошедших в план на 2023 год, в работе остаются четыре. Три из них находятся в Казани, один – в Сабинском районе. Объем выполненных работ по ним превышает 90%.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

#Рустам Минниханов #совещание в доме правительства рт
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