Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане по плану на 2023 год осталось завершить капремонт в 4 многоквартирных домах
Реализация республиканских и федеральных программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов подходит к завершению. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
По его словам, в рамках капремонта многоквартирных домов из 740 объектов, вошедших в план на 2023 год, в работе остаются четыре. Три из них находятся в Казани, один – в Сабинском районе. Объем выполненных работ по ним превышает 90%.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»