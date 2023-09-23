В Татарстане завершен капремонт 585 многоквартирных домов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане полностью завершен капитальный ремонт 585 жилых многоквартирных домов. Об этом рассказал сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, по словам докладчика, в 96 зданиях заменены 257 лифтов. «Сто сорок многоквартирных домов в настоящее время ремонтируются, на 99 домах объем работ превысил 90%», — уточнил он.

В целом по программе капремонта многоквартирных домов общее выполнение строительно-монтажных работ составляет 99%, в том числе сезонных видов — 99,5%.

Рустам Минниханов поинтересовался у начальника Госжилинспекции РТ Сергея Крайнова, принимает ли возглавляемое им ведомство отремонтированные дома. Тот подтвердил, что всё так и происходит, доклад главы Минстроя соответствует действительности и согласован с ним.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани к 22 сентября на 96% был завершен план по капремонту домов.