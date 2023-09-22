В Казани на 96% завершен план по капремонту домов

Фото: мэрия Казани

Столица Татарстана на 96% завершила план по капитальному ремонту домов на этот год. Работы полностью завершены на 162 объектах из 208. В общей сложности до 2025 года в городе обновят 528 домов на общую сумму 7 млрд рублей, сообщили в мэрии.

В 54 домах в 2023 году рабочие заменяют лифты, в 80 — кровлю, а в 47 — фасад. На 66 объектах запланирован ремонт сетей отопления, а в двух заменят противопожарную защиту.

Сегодня один из отремонтированных домов — №45 по ул.Г.Камала — осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин. В процессе ремонта, который проводился летом этого года, здесь обновили фасад, электрику, провели ремонт подъездов, а ранее — сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, крыши и других объектов. Вторым этапом работ станет благоустройство участка напротив дома. В следующем году здесь появится сквер.

Во встрече планировала принять участие старшая по дому Людмила Фролова, обратившаяся к мэру Казани в 2021 году с просьбой начать ремонт дома. Однако из-за болезни она не смогла принять участие в мероприятии.

«Мы с ней разговаривали на личном приеме, она — молодец. Спасибо вашей маме, на таких энтузиастах как она город держится и становится лучше. Она знает, что и как надо сделать. <...> В следующем году в сквере встретимся», — пообещал Метшин дочери активистки.