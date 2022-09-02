В Татарстане завершен капремонт 273 жилых домов

В Татарстане завершен капитальный ремонт 273 многоквартирных жилых домов из 760 запланированных, на еще 182 объектах работы близятся к завершению. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в формате видеоконференции со всеми муниципалитетами Татарстана провел Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам докладчика, в целом в ходе капремонта жилых домов «строительно-монтажные работы выполнены на 87%, сезонные работы — на 91%».

Кроме того, министр отдельно остановился на капитальном ремонте учреждений образования. По его словам, к 1 сентября в Татарстане открылись все 119 ремонтировавшихся школ и школ-интернатов — за исключением школы в Мамадышском районе, которая была включена в программу дополнительно. В преддверии Дня знаний Президент РТ поручал завершить капремонт школ в установленные сроки.

Кроме того, завершен ремонт 166 школьных столовых по соответствующей республиканской программе. Из 22 детских садов еще ремонтируются четыре (два в Казани и по одному в Пестречинском и Арском районах), общее выполнение работ равняется 93%.

Завершается и ремонт ресурсных центров: в пяти из шести учреждений он закончился, а оставшийся Чистопольский сельскохозяйственный техникум отремонтирован на 92%.

Из четырех зданий общежитий образовательных учреждений продолжают ремонтироваться три, на этой неделе было сдано общежитие аграрного колледжа в Алькеевском районе. Общее выполнение строительно-монтажных работ достигло 92%, уточнил Айзатуллин.