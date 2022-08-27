Минниханов поручил завершить капремонт школ в установленные сроки

Капитальный ремонт школ должен быть завершен в установленные сроки, особенно с учетом того, что до начала учебного года остаются считаные дни. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами региона. В нем приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Президент Татарстана «поручил строго контролировать завершение капремонта общеобразовательных школ, а также внимательно следить за качеством выполнения этих работ».

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин в свою очередь в ходе доклада отдельно остановился на строительстве учреждений образования.

Пять объектов возводятся в рамках инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов, а также государственных программ. Работы по строительству двух школ и школы, совмещенной с детским садом, выполнены на 93% «по лимитам текущего года». Кроме того, на 45% возведен детский сад в Казани.