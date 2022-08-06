В Татарстане завершен капремонт 119 многоквартирных домов

В Татарстане провели капитальный ремонт 119 многоквартирных домов. Об этом первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил на совещании в Доме Правительства.

Согласно информации, предоставленной Фондом ЖКХ, в целом строительно-монтажные работы выполнены на 73%, объем сезонных работ составляет 75%. В завершающую стадию вошли работы в 112 домах.

Алексей Фролов доложил, что капремонт социально значимых и культурных объектов, модернизация коммунальной инфраструктуры идут полным ходом. Все работы выполняются в рамках федеральных и республиканских программ.

Так, из 118 школ отремонтированы 14, в целом работы, запланированные на 2022 год, выполнены на 77%. Из 22 детских садов остаются в работе 20. Программа ремонта пищеблоков в 167 общеобразовательных учреждениях выполнена на 72% от планового объема строительно-монтажных работ.

В области здравоохранения реализуется три программы. Строительно-монтажные работы выполнены на 74%. На этой неделе завершен ремонт на одном объекте в Зеленодольском районе, в эксплуатацию сданы еще два объекта в Казани — это городская клиническая больница №16 и Республиканская клиническая инфекционная больница им. профессора А.Ф. Агафонова.