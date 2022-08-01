Детская инфекционная больница переехала в отремонтированное здание на Проспект Победы

Детское инфекционное отделение открылось сегодня в здании на Проспекте Победы в Казани после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

До сегодняшнего дня детей с инфекционными заболеваниями лечили в здании 1968 года постройки на Окольной. В старом здании инфекционного стационара было 110 коек, оно не соответствовало современным требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов, которые предъявляются сегодня к инфекционным стационарам. К тому же, оно находилось на удалении от основных корпусов инфекционной больницы.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Лечебный корпус РКИБ имени профессора А.Ф. Агафонова капитально отремонтировали. Здание находится в доме №83 на Проспекте Победы. Ремонт был сделан за счет республиканского бюджета.

В отделениях стационара была сделана частичная перепланировка, отремонтированы палаты, модернизированы сети электроснабжения и отопления.

В отделения закуплены новая мебель, медицинское оборудование и необходимый инвентарь. Сюда же перевели весь персонал детской клиники в полном составе.

«По оценкам администрации учреждения перевод детской клиники в лечебный корпус больницы позволил не только соблюсти требования санитарно-эпидемиологических нормативов, но и повысить доступность оказания медицинской помощи, оптимизировать штатное расписание, сократить дублирующие хозяйственные службы», – добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.