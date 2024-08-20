В Татарстане завершают печать бюллетеней для выборов в Госсовет республики

Анас Аскаров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В издательстве «Идел-Пресс» завершается печать бюллетеней для выборов депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительных выборов депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах, рассказал журналистам генеральный директор предприятия Анас Аскаров.

«Всего на их печать потратили девять суток, работа велась в круглосуточном режиме. 14 августа мы начали эту работу и завтра ее полностью завершим <...> На печать бюллетеней было потрачено в общем количестве более 50 тонн бумаги и более 500 килограмм краски», — прокомментировал он.

По партийному списку издательство уже подготовило 2,9 млн бюллетеней, такой же тираж печатают по одномандатным округам. Для голосования с использованием технических средств подсчета голосов, комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) подготовили 94,3 тыс. бюллетеней. Все они пройдут стадию сортировки, счета, резки, упаковки.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).