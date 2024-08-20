Тангирная сетка и 500 кг краски: как в Татарстане печатают бюллетени для выборов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

50 тонн бумаги и 500 килограмм краски

На печать бюллетеней для выборов ушло девять суток, работа велась в круглосуточном режиме. «14 августа мы начали эту работу и завтра ее полностью завершим. Всего было использовано более 50 тонн бумаги и свыше 500 килограммов краски», – рассказал журналистам генеральный директор «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

Для голосования по партийным спискам издательство уже подготовило 2,9 млн бюллетеней, такой же тираж печатают для выборов депутатов в одномандатных округах. Для голосования с использованием технических средств подсчета голосов, комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), подготовили 94,3 тысячи бюллетеней.

На каждый экземпляр наносят защитную тангирную сетку, разработанную специалистами полиграфического предприятия. Сетка состоит из мелких геометрических фигур и линий. Это делается для того, чтобы бюллетень нельзя было подделать.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До 1 сентября все бюллетени доставят в территориальные избиркомы

В полной защите бюллетеня от подделки можно не сомневаться, считает председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

«Во-первых, мы печатаем эти избирательные бюллетени в старейшем полиграфическо-издательском комплексе “Идел-пресс”, [основанном в] 1971 году. Это гарантия качества. Мы понимаем, что бюллетени, как бланки строгой отчетности, проходят очень серьезную экспертизу и оценку здесь, на полиграфическом комбинате», – подчеркнул он.

Второй фактор – тангирная сетка, разработанная специалистами предприятия. Перед каждой выборной кампанией ее модернизируют, чтобы усилить степень защиты и исключить вмешательство в процесс голосования со стороны. Бюллетени единого округа, предназначенные для выбора политической партии, защищены сеткой светло-зеленого цвета. Бюллетени одномандатного избирательного округа, в котором указаны имена конкретных кандидатов, имеют защиту светло-розового цвета. Бюллетени для КОИБ защищены сеткой только с одной стороны, а с другой отпечатаны черной краской.

«После того, как завершится печать в полиграфическом комбинате, под военизированной охраной бюллетени доставят в территориальные избирательные комиссии во все районы до 1 сентября. Они сдаются под охрану правоохранительным органам и находятся под видеонаблюдением», – заключил Кондратьев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бюллетени на русском и татарском языках

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

На участках для голосования избиратели получат два бюллетеня: один – со списком политических партий по единому республиканскому округу, второй – со списком кандидатов в одномандатном округе.

Политические партии в избирательном бюллетене по единому избирательному округу будут размещены в порядке, определенном жеребьевкой, при этом части бюллетеня, отведенные для них, будут одинаковыми по площади и разделены прямой линией черного цвета.

Напомним, что политические партии в бюллетене будут размещаться в следующем порядке:

- Региональное отделение партии «Новые люди» в Республике Татарстан;

- Татарстанское региональное отделение политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»;

- Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

- Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

- Татарстанское республиканское отделение политической партии «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации»;

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В бюллетене по одномандатным округам ФИО зарегистрированных кандидатов будут расположены в алфавитном порядке. Также будут указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней. Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета.

Оба бюллетеня будут напечатаны на татарском и русском языках, что обеспечивает доступность информации для всех жителей республики.

На 100 депутатских мандатов претендует всего 397 кандидатов.