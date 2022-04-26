В Татарстане завершается сезон охоты на водоплавающую дичь

Cезон охоты на водоплавающую дичь завершится в Татарстане 25 апреля. ОБ этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Несвоевременная сдача сведений о добытых охотничьих ресурсах лишает гражданина права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на один год», - сказано в сообщении.

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за несвоевременную сдачу сведений о добытых охотничьих ресурсах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток начался со 2 апреля и продлится до 6 мая. С 16 по 25 апреля можно охотиться на водоплавающую дичь. На боровую — с 23 апреля по 2 мая.