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Ру Тат
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Экология
6 марта 2022  08:08
Наталья Рыбакова

Стали известны сроки весенней охоты — 2022 в Татарстане

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Прием заявлений на оформление разрешений на охоту на пернатую дичь в общедоступных охотничьих угодьях начнется в Татарстане начиная с 23 марта. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. 

«Прием заявлений на оформление разрешений на охоту на пернатую дичь в общедоступных охотничьих угодьях в весенний сезон охоты — 2022 начнется в Татарстане с 23 марта. Способы приема заявлений будут опубликованы на сайте ведомства», — отмечают в ведомстве. 

Сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток начнется с 2 апреля и продлится до 6 мая. С 16 по 25 апреля можно будет охотиться на водоплавающую дичь. На боровую — с 23 апреля по 2 мая.

#охотничий сезон
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