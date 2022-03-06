Стали известны сроки весенней охоты — 2022 в Татарстане

Прием заявлений на оформление разрешений на охоту на пернатую дичь в общедоступных охотничьих угодьях начнется в Татарстане начиная с 23 марта. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Прием заявлений на оформление разрешений на охоту на пернатую дичь в общедоступных охотничьих угодьях в весенний сезон охоты — 2022 начнется в Татарстане с 23 марта. Способы приема заявлений будут опубликованы на сайте ведомства», — отмечают в ведомстве.

Сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток начнется с 2 апреля и продлится до 6 мая. С 16 по 25 апреля можно будет охотиться на водоплавающую дичь. На боровую — с 23 апреля по 2 мая.