В Татарстане завершается сезон охоты на пернатую дичь

Сегодня в Татарстане завершается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь без подружейных собак и водоплавающую и болотно-луговую дичь с подружейными собаками. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты», – сказано в сообщении.

Не подавшие сведения вовремя лишатся разрешений на охоту на один год. Кроме того, за это предусмотрена административная ответственность.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь.