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Ру Тат
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Экология
5 декабря 2022  21:24
Наталья Рыбакова

В Татарстане завершается сезон охоты на пернатую дичь

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Сегодня в Татарстане завершается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь без подружейных собак и водоплавающую и болотно-луговую дичь с подружейными собаками. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты», – сказано в сообщении.

Не подавшие сведения вовремя лишатся разрешений на охоту на один год. Кроме того, за это предусмотрена административная ответственность.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь.

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