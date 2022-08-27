В Татарстане стартует сезон охоты на водоплавающую дичь

Сегодня в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«С 27 августа в республике открывается сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится до 5 декабря 2022 года. В соответствии с правилами охоты к водоплавающей дичи относятся гуси, утки и лысуха», — напомнили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за африканской чумы свиней власти запретили охоту в ряде районов Татарстана. В эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне запрещены все виды охот за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. В зоне наблюдения запрещена охота на дикого кабана — за исключением охоты в целях регулирования численности.