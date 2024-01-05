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В Татарстане завершается сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь
Сегодня, 5 января, в Татарстане завершается сезон охоты на боровую дичь без подружейных собак, а также на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.
В ведомстве при этом напоминают, что «сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты».
В случае непредставления или несвоевременного представления соответствующих сведений гражданин в течение года не сможет получить разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов.
Сезон охоты на степную и полевую дичь без подружейных собак, а также на водоплавающую и болотно-луговую дичь завершился еще месяц назад, 5 декабря.
Сезон охоты на пернатую дичь открылся 2 сентября. К степной и полевой дичи относятся такие птицы, как перепел, голуби, горлицы и серая куропатка, тогда как к боровой дичи — вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.
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