В Татарстане завершается сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сегодня, 5 января, в Татарстане завершается сезон охоты на боровую дичь без подружейных собак, а также на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

В ведомстве при этом напоминают, что «сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты».

В случае непредставления или несвоевременного представления соответствующих сведений гражданин в течение года не сможет получить разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов.

Сезон охоты на степную и полевую дичь без подружейных собак, а также на водоплавающую и болотно-луговую дичь завершился еще месяц назад, 5 декабря.

Сезон охоты на пернатую дичь открылся 2 сентября. К степной и полевой дичи относятся такие птицы, как перепел, голуби, горлицы и серая куропатка, тогда как к боровой дичи — вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.