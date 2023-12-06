В Татарстане завершился сезон охоты на несколько видов пернатой дичи

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В Татарстане накануне завершился сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь без подружейных собак, а также на водоплавающую и болотно-луговую дичь с подружейными собаками. В Госкомитете республики по биоресурсам предупредили, что охотникам нужно сдать сведения о добыче ресурсов в течение 20 дней после завершения сезона.

«Несвоевременная сдача сведений о добытых охотничьих ресурсах лишает гражданина права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на 1 год», – отметили в ведомстве.

Напомним, сезон открылся 2 сентября. Согласно правилам, к видам пернатой дичи относится болотно-луговая (дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш), водоплавающая (гуси, утки и лысуха), степная и полевая (перепел, голуби, горлицы и серая куропатка), а также боровая птица (вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик).