В Татарстане завершается капремонт 77 жилых домов

В Татарстане завершается капитальный ремонт 77 многоквартирных жилых домов из 760 запланированных. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства региона министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Татарстана провел Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

На 10 июня по этим 77 жилым домам выполнение превысило 90%. В том числе полностью заменены 36 лифтов в 15 домах. В целом строительно-монтажные и сезонные работы по программе капремонта жилых домов выполнены на 28%, отметил докладчик.

При этом, по словам главы Минстроя РТ, в Алексеевском, Сабинском и Арском районах наблюдается высокий процент выполнения работ, к тому же они ведутся с опережением графиков.

В общей сложности в Татарстане в 2022 году приведут в порядок 760 зданий общей площадью 4 млн 755 тыс. кв. метров за 6 млрд 431 млн рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».