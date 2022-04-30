В Татарстане заключены договоры на капремонт жилых домов

В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2022 году приведут в порядок 760 зданий общей площадью 4 млн 755 тыс. кв. метров за 6 млрд 431 млн рублей. На данный момент уже заключены договоры на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ.

Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сообщил докладчик и о ходе реализации других региональных программ. В частности, по программе ремонта пищеблоков начаты работы на четырех объектах, расположенных в трех муниципалитетах. На 15% от общего объема выполнены работы по программе «Природоохранные мероприятия»: они начались на 11 объектах из 17. Из семи учреждений культуры приводить в порядок начали пока только два.

На 26% выполнены работы по капитальному ремонту шести молодежных центров, а также детских оздоровительных лагерей. На 24% отремонтированы спортивные учреждения, на 25% — здания центров психолого-педагогической помощи, на 33% — ресурсные центры, на 37% — муниципальные архивы, на 47% — исполнительные комитеты, на 54% — подростковые клубы, отметил министр.

Ведутся работы в двух образовательных учреждениях отрасли культуры из пяти. На 36% отремонтированы стационарные организации социального обслуживания, на 48% — 18 объектов, включенных в программу капремонта стационарных учреждений здравоохранения.

Кроме того, по линии Минздрава РТ организованы работы еще в трех медицинских учреждениях, среднее выполнение составляет 74%. В частности, завершен ремонт в поликлиническом отделении №2 Казани и Актанышской центральной районной больнице.

Помимо этого, на 90% отремонтированы учреждения, подведомственных Главному управлению ветеринарии Кабмина РТ. В высокой стадии готовности находятся восемь объектов. На этой неделе завершились работы в Мензелинске, уточнил глава Минстроя.

По программе ремонта зданий районных управлений сельского хозяйства и продовольствия работы выполнены на 92%. На днях приведено в порядок здание в Азнакаеве.

По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации» ведутся работы на четырех объектах из десяти. Еще шесть объектов готовятся к ремонту.

По программе «Обеспечение населения питьевой водой» работы ведутся на 42 объектах. В программу «Восстановления уличного освещения» включены 127 поселений, добавил Айзатуллин.