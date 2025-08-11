В Татарстане завели дело на водителя, по вине которого погибли двое детей

В Татарстане 42-летний водитель Hyundai Solaris стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП в Апастовском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Авария произошла накануне в 21:10 на трассе Казань – Ульяновск у села Шонгуты в Апастовском районе Татарстана.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, 42-летний водитель Hyundai Solaris решил обогнать Renault Arkana справа и выехал на обочину. Когда он возвращался в свою полосу, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Honda Civic.

После столкновения Honda развернуло, и в нее влетела «Лада» 10-й модели, которая двигалась в попутном с ней направлении.

В результате ДТП два пассажира Honda Civic – дети 11 и 12 лет – скончались. 33-летний водитель Honda, его 38-летний пассажир, а также водитель Hyundai Solaris получили различные травмы.