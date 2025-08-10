Мальчик и девочка погибли в страшном ДТП на трассе в Татарстане

Авария произошла сегодня в 21.10 на трассе Казань – Ульяновск у села Шонгуты в Апастовском районе Татарстана.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, 42-летний водитель Hyundai Solaris решил обогнать Renault Arkana справа и выехал на обочину. Когда он возвращался в свою полосу, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Honda Civic.

После столкновения Honda развернуло и в нее влетела «Лада» 10-й модели, которая двигалась в попутном с ней направлении.

В результате ДТП два пассажира Honda Civic – дети 11-ти и 12-ти лет – скончались. 33-летний водитель Honda, его 38-летний пассажир, а также водитель Hyundai Solaris получили различные травмы.

По данным Прокуратуры РТ, погибшие – мальчик и девочка. На место ДТП выехал заместитель прокурора Апастовского района РТ Ильдар Хайбуллин. Начата проверка.