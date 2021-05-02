Еще два татарстанца скончались от коронавирусной инфекции — это женщина 1956 и мужчина 1961 года рождения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«Причины смерти установлены в результате патолого-анатомической экспертизы», — рассказали в ведомстве.
Таким образом, за время пандемии коронавирус унес жизни 465 жителей республики.
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 37 зараженных Covid-19.
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Татар-информ
В Татарстане зарегистрированы две смерти от Covid-19
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Еще два татарстанца скончались от коронавирусной инфекции — это женщина 1956 и мужчина 1961 года рождения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
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