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Ру Тат
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2 мая 2021  13:19

За сутки еще 37 татарстанцев заболели коронавирусом

За сутки еще 37 татарстанцев заболели коронавирусом
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За последние сутки в Татарстане заболели коронавирусом 37 человек, двое из них заразились инфекцией за пределами республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«13 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому», — говорится в сообщении министерства.

Больше всего заразившихся выявили в Набережных Челнах — восемь человек, в Казани — на один случай меньше. 

По три случая приходится на Лаишевский, Нижнекамский, Спасский, по два — Азнакаевский, Лениногорский районы. По одному человеку заболело в Актанышском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Менделеевском, Мензелинском, Рыбно-Слободском и Ютазинском районах. 

С начала пандемии в республике выявили 20 528 случаев Covid-19, 17 604 человека уже выздоровели, включая шестерых за последние сутки.

коронавирус
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