news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 ноября 2025 17:51

В Татарстане зарегистрировано более 433 тыс. самозанятых

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане зарегистрировано более 433 тыс. самозанятых
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане зарегистрировано более 433 тыс. самозанятых граждан. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует в республике с 2019 года, рассказал председатель Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании президиума парламента.

«Данный налоговый режим позволил легализовать доходы тем, кто находится на фрилансе, оказывает разовые услуги, сдает в аренду квартиру или занимается репетиторством. Это в свою очередь повышает доверие клиентов и репутацию самозанятых, а также дает возможность иметь официально подтвержденный доход, к примеру, для ипотеки или кредита», – заявил депутат.

Якунин подчеркнул, что этот налоговый режим очень востребован в России, поэтому его необходимо развивать и улучшать.

Согласно федеральному законодательству, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» будет действовать до 31 декабря 2028 года. Всего в России зарегистрировано более 14,3 млн самозанятых.

читайте также
Правительство РФ: Режим налогообложения самозанятых досрочно менять не планируют
Правительство РФ: Режим налогообложения самозанятых досрочно менять не планируют
Минниханов: Количество самозанятых выросло, но среди них много баловства
Минниханов: Количество самозанятых выросло, но среди них много баловства
#самозанятые #экспериментальный налоговый режим
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025