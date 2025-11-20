Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане зарегистрировано более 433 тыс. самозанятых граждан. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует в республике с 2019 года, рассказал председатель Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании президиума парламента.

«Данный налоговый режим позволил легализовать доходы тем, кто находится на фрилансе, оказывает разовые услуги, сдает в аренду квартиру или занимается репетиторством. Это в свою очередь повышает доверие клиентов и репутацию самозанятых, а также дает возможность иметь официально подтвержденный доход, к примеру, для ипотеки или кредита», – заявил депутат.

Якунин подчеркнул, что этот налоговый режим очень востребован в России, поэтому его необходимо развивать и улучшать.

Согласно федеральному законодательству, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» будет действовать до 31 декабря 2028 года. Всего в России зарегистрировано более 14,3 млн самозанятых.