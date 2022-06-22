В Татарстане зарегистрировано 60 случаев коронавируса

В Татарстане выявлено 60 случаев заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 66 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Вместе с тем доля пациентов, которым понадобилась госпитализация, осталась примерно той же: в больницы доставлены 38 человек по сравнению с 43 за предыдущие сутки.

Всего по данным на 22 июня 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 152 146 случаев заболевания. Выздоровели 148 164 жителя Татарстана, причем за последний день излечились 122 пациента.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике равняется 1995, как и прежде.

При этом данные Росстата свидетельствуют, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России.