В Татарстане подтвердилось 66 случаев коронавируса, 215 пациентов выздоровели

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 66 случаев коронавирусной инфекции. При этом 43 пациентам потребовалась госпитализация, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В оперштабе уточнили, что накануне не подтвердилось ни одной смерти от последствий вируса, полностью выздоровели 215 человек.

Таким образом, с начала пандемии в республике выявлено 152 086 случаев коронавируса. Поправились 148 042 человека, 1995 скончались.