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Ру Тат
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Здоровье
21 июня 2022  11:42

В Татарстане подтвердилось 66 случаев коронавируса, 215 пациентов выздоровели

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 66 случаев коронавирусной инфекции. При этом 43 пациентам потребовалась госпитализация, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В оперштабе уточнили, что накануне не подтвердилось ни одной смерти от последствий вируса, полностью выздоровели 215 человек.

Таким образом, с начала пандемии в республике выявлено 152 086 случаев коронавируса. Поправились 148 042 человека, 1995 скончались.

#коронавирус #статистика
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