В Татарстане зарегистрировано 103 случая Covid-19

В Татарстане выявлено 103 новых случая коронавируса Covid-19 по сравнению с 105 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом количество пациентов, которым понадобилась госпитализация, не изменилось: в больницы доставлен 51 человек, как и в предыдущие сутки.

Всего по данным на 9 июня 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 151 070 случаев заболевания. Выздоровели 146 417 жителей Татарстана, причем за последний день излечились 88 пациентов.

За день в регионе вновь официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в республике по-прежнему равняется 1995.

Вместе с тем из данных Росстата известно, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов страны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане приостановлен введенный из-за пандемии масочный режим.