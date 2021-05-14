В Татарстане зарегистрирован 21 случай британского штамма Covid-19

В Татарстане на сегодня зарегистрирован 21 случай британского штамма Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«20 случаев британского штамма нового коронавируса зарегистрировано в Казани и один — в Верхнеуслонском районе, — рассказала она. — Другие штаммы не выявлены».

По словам Авдониной, по данным на 14 мая, в Татарстане зафиксированы 92 завозных случая Covid-19, в том числе 54 — из-за рубежа. «Основную долю здесь занимает Турция — 39 случаев. Есть восемь завозов новой коронавирусной инфекции из Танзании, три — из ОАЭ, два — из Кубы и по одному — из Мальдив и Египта», — отметила она.

Спикер подчеркнула, что в трудовых коллективах с 1 сентября прошлого года выявлено 573 случая Covid-19, среди школьников — 153, студентов — 181 и педагогов — 239.

«Закрыто на сегодня 568 очагов. Все они с одним случаем заболевания. На контроле остаются пять очагов в организованных коллективах. Крайний срок наблюдения — до 19 мая», — заключила замруководителя управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане ситуация с Covid-19 стабильная, без тенденции к росту или снижению заболевания.