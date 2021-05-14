Роспотребнадзор: В Татарстане наблюдается стабильная ситуация с Covid-19

В Татарстане ситуация с Covid-19 стабильная, без тенденции к росту или снижению заболевания. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Пока рано подводить какие-то итоги после майских праздников. Мы должны выждать инкубационный период — 14 дней. На сегодня тенденции к росту или снижению заболевания мы не видим. В среднем регистрируем 35 случаев в день», — рассказала спикер.

Авдонина отметила, что под наблюдением остаются 2885 татарстанцев, контактировавших с больными и с лицами с подозрением на Covid-19.

«За истекшие сутки досмотрено 32 воздушных судна, из них три вернувшихся из-за рубежа. Всего досмотрено 3203 пассажира и членов экипажей, в том числе из-за рубежа — 603 человека. Лиц с подозрением на инфекционные заболевания и температурой среди них не выявлено. В аэропорту 91 человек прошел обследование на Covid-19», — заметила замруководителя управления.

По ее словам, за прошедшие сутки в республике проведено 7817 тестов на новую коронавирусную инфекцию, а за весь период — 2 млн 489 тестов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за последние сутки коронавирусом заразились 33 жителя Татарстана, все случаи контактные.