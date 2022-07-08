В Татарстане зарегистрировали 42 случая Covid-19

В Татарстане выявлены 42 случая заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 43 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 54 заболевшим, тогда как за предыдущий день в больницы были доставлены 44 человека.

Всего по данным на 8 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтвержден 152 891 случай заболевания. Выздоровели 149 447 жителей республики, причем за последний день излечились девять пациентов (за день до этого таковых было 32).

Кроме того, за минувшие сутки в регионе впервые за долгое время официально зарегистрирован один новый умерший от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане достигло 1996.

Вместе с тем данные Росстата показывают, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов страны.

С 2 июля в России отменены масочный режим, запрет на работу общепита ночью и ряд других ограничений. С 15 июля должны быть сняты ограничения, связанные с пересечением границы РФ.