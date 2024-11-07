В Татарстане заработала горячая линия по вопросам вируса Коксаки

Управление Роспотребнадзора по РТ организовало работу горячей линии для консультирования граждан по вопросам инфекции, вызванной вирусами Коксаки. Жителей республики просят обратиться на горячую линию при обнаружении симптомов инфекционного заболевания, возникших после возвращения из-за границы.

«Информация собирается для оперативного реагирования, а также для ретроспективной оценки ситуации за прошедший месяц», – говорится в сообщении.

При обращении на горячую линию специалистам ведомства следует сообщить следующую информацию:

период нахождения за рубежом;

место отдыха;

отель;

дату возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения);

состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись);

дату ухудшения самочувствия;

симптомы заболевания;

обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении;

наименование туроператора и страховой компании;

контактные данные.

Обратиться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по РТ можно по телефону (843) 238 96 84 в будние дни с 09.00 до 18.00 часов. Консультацию также можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Ранее в Минздраве РТ сообщили «Татар-информу», что в республике нет роста заболеваемости, вызванного вирусом Коксаки. Сейчас врачи отмечают только единичные случаи.