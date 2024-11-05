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В Татарстане нет роста заболеваемости, вызванного вирусом Коксаки
В Татарстане рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией не наблюдается, об этом «Татар-информу» сообщили в Минздраве.
Энтеровирусная инфекция имеет сезонность, пик которой обычно приходится на июль-август. Осенью, напротив, наблюдается снижение количества таких обращений. Сейчас врачи отмечают только единичные случаи.
В основном это заболевание протекает в легкой и средней форме. Характерные симптомы: повышение температуры, кожные высыпания на руках, ногах, голове.
Осеннее снижение заболеваемости связано с тем, что вирус Коксаки плохо переносит низкие температуры. Когда она становится ниже 6 градусов, он перестает размножаться.
Тем не менее Минздрав Татарстана призывает соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи, употреблять кипяченную воду.
«Татар-информ» рассказывал, что Роспотребнадзор проверит процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после выявления вируса Коксаки в регионах РФ.
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