В Татарстане нет роста заболеваемости, вызванного вирусом Коксаки

В Татарстане рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией не наблюдается, об этом «Татар-информу» сообщили в Минздраве.

Энтеровирусная инфекция имеет сезонность, пик которой обычно приходится на июль-август. Осенью, напротив, наблюдается снижение количества таких обращений. Сейчас врачи отмечают только единичные случаи.

В основном это заболевание протекает в легкой и средней форме. Характерные симптомы: повышение температуры, кожные высыпания на руках, ногах, голове.

Осеннее снижение заболеваемости связано с тем, что вирус Коксаки плохо переносит низкие температуры. Когда она становится ниже 6 градусов, он перестает размножаться.

Тем не менее Минздрав Татарстана призывает соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи, употреблять кипяченную воду.

«Татар-информ» рассказывал, что Роспотребнадзор проверит процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после выявления вируса Коксаки в регионах РФ.