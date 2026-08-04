В Татарстане заработала горячая линия для рекрутеров

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В Татарстане начала работу горячая линия для рекрутеров. По вопросам и предложениям они могут обращаться по номеру: 8 800 505 60 26.

Напомним, с 1 января в Татарстане выплата тем, кто заключает контракт с Минобороны РФ, составляет 2,9 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

«Татар-инфом» сообщал, что в казанском пункте отбора работают строго по военно-учетной специальности и личному желанию кандидата – вакансии есть во всех военных округах и родах войск. Сейчас набор идет по трем основным направлениям: Войска беспилотных систем, Африканский корпус и Центральный военный округ.

Подписать контракт в Татарстане также могут и женщины. Для них основное требование – это наличие медицинского образования и отношение от командира воинской части.