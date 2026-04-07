Глава центра «Батыр»: «Операторы дронов – это глаза и опора штурмовиков на поле боя»

Три месяца обучения на полигонах, опыт управления реальными дронами, экзамены и сертификат – так сегодня готовят операторов беспилотных систем. О том, что ждет кандидата после подписания контракта в Татарстане, какие выплаты ему положены, в интервью «Татар-информу» рассказал глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов.





Владислав Кузнецов: «Основной критерий отбора в Войска беспилотных систем – это возрастной ценз. Оператором надводного, наземного или летательного дрона может стать человек до 35 лет»

Кого возьмут в Войска беспилотных систем?

О том, каковы условия отбора на службу по контракту в Войска беспилотных систем, изменился ли портрет кандидата на службу, какие выплаты и льготы ему положены, а также о том, почему геймерский опыт считается преимуществом в Войсках беспилотных систем, в интервью «Татар-информу» рассказал глава центра отбора на службу по контракту «Батыр» Владислав Кузнецов.

Он напомнил, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, до 2,9 млн рублей – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше 3 тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

«Основной критерий отбора в Войска беспилотных систем – это возрастной ценз. Оператором надводного, наземного или летательного дрона может стать человек до 35 лет. На другие должности, такие как водитель или инженер-сапер в Войсках беспилотных систем, возраст приема увеличен до 45 лет», – рассказал Владислав Кузнецов.

Пожелания кандидата в центре «Батыр» всегда учитываются, однако помимо них должны быть соблюдены дополнительные условия. Помимо подходящего возраста, кандидат должен пройти профотбор. После этого его проверят по базам данных МВД: не должно быть судимостей, даже погашенных. Еще одна важная составляющая – состояние здоровья.

«За время обучения кандидата выяснится, что ему по душе и что у него лучше получается»

Владислав Кузнецов отметил, что особые условия контракта с Войсками беспилотных систем делают его более привлекательным для кандидатов.

«Контракт заключается сроком ровно на один год без автоматического продления. Если человек подписал контракт с Войсками беспилотных систем, то его невозможно перевести в другой род или вид войск. Смена должности возможна только внутри Войск беспилотных систем – например, если человек пробовал стать оператором дрона, но из-за слабого вестибулярного аппарата у него не получилось, тогда он может также в Войсках беспилотных систем стать механиком, сапером или водителем. Вакантных должностей помимо оператора дрона очень много, каждому найдется работа по душе», – сказал он.

Глава центра «Батыр» отметил, что контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год, три месяца из этого времени составит обучение.

«Обучение проводится в течение трех месяцев на полигонах Министерства обороны. За это время с кандидатом работают, чтобы выяснить, что ему больше подходит – ударный дрон, разведывательный или наземный аппарат. Все это связано с определением его профессиональных навыков, того, что ему по душе и что лучше получается. Обучение не ограничивается одними симуляторами, будущие операторы управляют реальными дронами, а после обучения сдают экзамены и получают сертификат об освоении новой профессии», – добавил Владислав Кузнецов.

После обучения по прибытии в часть военнослужащему выдадут новый комплект обмундирования по сезону, вместе с ним оружие, шлем, бронежилет и все необходимое.

«За подбитую вражескую технику операторам БПЛА полагаются выплаты»

Минимальный размер довольствия или зарплата у военнослужащего в зоне СВО составит 210 тысяч рублей – такую выплату получает, например, стрелок в звании рядового. У военнослужащих Войск беспилотных систем, как объяснил Владислав Кузнецов, есть дополнительные выплаты – за уничтожение вражеской техники.

От 5 тысяч рублей и до полумиллиона, в зависимости от вида пораженной техники. За подбитый вражеский танк дополнительная выплата – 300 тысяч рублей, за БПЛА – от 5 до 50 тысяч рублей, за группу пехоты – 50 тысяч рублей, за БМП – 100 тысяч рублей, за самолет или вертолет – 300 тысяч рублей. Так как операторы беспилотных расчетов находятся на удалении от линии соприкосновения, то мы не рассматриваем вариант «затрофеивания» вражеской техники. Но если такое произойдет, то оплата будет в два раза больше, чем за подбитую.

«Операторы беспилотных систем работают не на первой линии соприкосновения. Однако все зависит еще от того, каким беспилотником оператор будет управлять. Если это разведывательный БПЛА, то он работает на удалении в 15–20 километров. А если это ударный FPV-дрон, у которого предельная дальность гораздо меньше, то до 5 километров. Естественно, оператор FPV-дрона не бежит плечом к плечу с штурмовиком, но оказывает колоссальную поддержку», – рассказал Владислав Кузнецов.

Ударный дрон, по словам главы центра «Батыр», помогает штурмовикам выявить вражеские позиции, отработать по ним и нанести врагу первичные потери.

«Это делается для того, чтобы нашим штурмовикам дальнейшие действия давались легче, чтобы сопротивление при занятии опорного пункта было минимальным и потери наших ребят тоже. Разведывательные дроны перед любым штурмом производят разведку. По ходу штурма корректируют действия наших ребят. По радиостанции подсказывают штурмовикам, что делать, куда двигаться, где есть опасность. Это наши глаза. Штурмовые подразделения всегда положительно отзываются о Войсках беспилотных систем», – добавил он.

«Одни будут изготавливать микросхемы и собирать дроны, другие – программировать их»

С началом набора в Войска беспилотных систем возраст кандидатов на контрактную службу заметно снизился.

«Геймерский опыт владения джойстиком есть у большинства молодых людей. Джойстик беспилотника не сильно отличается от геймерского. Если молодой человек ранее играл в игры, то такой опыт в Войсках беспилотных систем приветствуется. Также востребовано профильное образование, есть учебные заведения, где готовят инженеров по изготовлению микросхем. Человек, который сможет спаять схему для ударного дрона, безусловно, там нужен», – рассказал Владислав Кузнецов.

Чаще в «Батыр» для подписания контракта стали приходить студенты-выпускники университетов и колледжей. Для них подписание контракта в Войсках беспилотных систем – это возможность изучить профессию будущего, получить военный билет, заменив срочную службу на контракт, а также получить льготы и выплаты как ветеранам боевых действий.

«Отдельно хочется сказать спасибо Министерству образования РТ, которое идет навстречу выпускникам и предоставляет академические отпуска для тех, кто еще учится. Для студентов выпускных курсов досрочно проводят экзаменацию, чтобы человек убыл на службу уже дипломированным специалистом. Выпускники колледжей чаще всего подписывают контракт, чтобы заменить срочную службу на контракт на тот же срок», – рассказал он.

Он отметил, что не все в Войсках беспилотных систем будут управлять дронами, но каждый будет вносить свой вклад в общее дело.

«Безусловно, будут те, кто изготавливает микросхемы и собирает дроны, также ценны будут умеющие обращаться с 3D-принтерами, отдельно будут люди, которые запрограммируют эти дроны на определенные частоты, – нюансов, как и должностей, очень много. Во время обучения специалисты-инструкторы за три месяца определят, к чему больше склонен кандидат и где от него будет больше толку», – добавил он.