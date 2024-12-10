В Татарстане запустят сервис «Госконсьерж» по проекту «Госуслуги 2.0»

В Татарстане по проекту «Госуслуги 2.0» появится возможность получить услугу в МФЦ в формате онлайн. Об этом сообщил замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«В рамках запуска проекта "Госуслуги 2.0" будет реализован сервис, который мы в рабочем порядке называем "Госконсьерж", когда можно будет позвонить сотруднику МФЦ, он примет заявление по любой государственной услуге», - рассказал спикер.

Он уточнил, что заявителю не нужно будет приходить в МФЦ и самому подавать заявление.

«То есть звонишь, озвучиваешь свою проблему и в онлайн-формате получаешь услугу. Такого еще нигде в России не было реализовано», – отметил он.

Сервис планируется запустить в первом – втором квартале 2025 года.