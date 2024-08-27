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Минцифры Татарстана создаст ГосУслуги 2.0
Министерство цифрового развития Татарстана начало работу над масштабным проектом – «ГосУслуги 2.0». Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Илья Начвин на коллегии Минцифры РТ по итогам первой половины 2024 года.
«Новое приложение будет в себе содержать возможность получения услуги при помощи одной кнопки через видеозвонок», — подчеркнул Начвин.
По его словам, в новой разработке будет расширено количество каналов получения результата услуг, например мессенджеры, социальные сети и многие другие.
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