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Общество 17 июля 2025 20:27

В Татарстане запустят проект по повышению качества подготовки школьников по химии

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В Татарстане запустят проект по повышению качества подготовки школьников по химии
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане сейчас разрабатывается проект по повышению качества подготовки школьников по химии. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 11-м заседании Госсовета республики VII созыва.

«В прошлом году при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова стартовал республиканский пилотный проект «Физико-математический прорыв». В настоящее время по его же инициативе совместно с ведущими вузами и предприятиями химической отрасли разрабатывается аналогичный проект по химии», – рассказал он.

Хадиуллин отметил, что Минобрнауки РТ вместе с Университетом Иннополис подготовлен комплекс мер по повышению качества физико-математического образования школьников.

Проект «Физико-математический прорыв» включает пять направлений. В нем участвуют более 1,5 тыс. школьников и 120 педагогов.

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#физика #химия
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