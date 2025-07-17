В Татарстане запустят проект по повышению качества подготовки школьников по химии

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В Татарстане сейчас разрабатывается проект по повышению качества подготовки школьников по химии. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 11-м заседании Госсовета республики VII созыва.

«В прошлом году при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова стартовал республиканский пилотный проект «Физико-математический прорыв». В настоящее время по его же инициативе совместно с ведущими вузами и предприятиями химической отрасли разрабатывается аналогичный проект по химии», – рассказал он.

Хадиуллин отметил, что Минобрнауки РТ вместе с Университетом Иннополис подготовлен комплекс мер по повышению качества физико-математического образования школьников.

Проект «Физико-математический прорыв» включает пять направлений. В нем участвуют более 1,5 тыс. школьников и 120 педагогов.