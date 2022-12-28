В Татарстане запустят проект по обучению школьников созданию цифровых приложений

В Татарстане в следующем году хотят запустить проект «Дай пять!», при реализации которого школьники научатся создавать цифровые сервисы. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин на церемонии награждения победителей конкурса «Лучший пользователь онлайн-платформы „Цифровой образовательный контент”».

«Поставили задачу — 100 тыс. детей научить не просто программированию, а чтобы они научились делать цифровые приложения. Хотим, чтобы до финала дошла как минимум тысяча детей с разработанными цифровыми приложениями», — рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

Хайруллин отметил, что учить детей создавать приложения будут школьные учителя — тьюторы. «Мы будем платить им зарплату. Они помогут проводить занятия в районах, чтобы ребенок научился делать приложения», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы Минцифры, к 1 сентября следующего года планируется перевести систему «Электронное образование РТ» на новую платформу. Предполагается, что уже в январе будут определены пилотные учреждения, где заработает платформа «Моя школа».

«Мы провели большую работу по проектированию новой системы. Здесь будут не только традиционные календари, дневники, но и весь административный функционал, который требуется учителям, директорам и завучам. Мы хотим избавить учителей от рутины, большого количества бумажной работы, отчетов. Чтобы всё это было в автоматизированном режиме», — пояснил Хайруллин.