За победу в конкурсе по цифровому контенту 50 учителей Татарстана получили ноутбуки

В казанском IТ-парке имени Башира Рамеева сегодня наградили победителей республиканского конкурса «Лучший пользователь онлайн-платформы „Цифровой образовательный контент”». Ими стали 50 учителей, активно использующих в работе эту платформу, и ученики, которые больше остальных пользовались educont.ru. Они получили в подарок ноутбуки.

В конкурсе, который проходил с сентября по декабрь, приняли участие 32 998 учителей и более 257 тыс. школьников, рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. «В каждом муниципальном районе были определены победители. Мы знаем, что у каждого учителя есть ноутбук, который находится на балансе школы. А вот эти ноутбуки — их личные. Вот так наши партнеры, Минцифры благодарят учителей за работу, за то, что продвигают вперед Татарстан в цифровом формате», — отметил он.

По мнению главы Минобрнауки, проведение подобных конкурсов себя оправдывает. Так, например, более 3 тыс. выпускников каждый год выбирают ЕГЭ по информатике. «В дальнейшем система образования будет опираться на такие проекты», — заверил он.

Хадиуллин подчеркнул, что татарстанские учителя «не отвергают инновации и всегда готовы к новшествам в системе образования». «В последнее время мы много говорим о необходимости снижения документационной нагрузки на учителей. В декабре мы ее снизили. Но даже в этом вопросе помогают современные технологии. В „Электронном образовании" открыли вкладку, там размещаем всю информацию. Учителя могут этим пользоваться», — добавил министр.

С победой в конкурсе учителей поздравил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. «Партнеры министерства выделили 50 ноутбуков лучшим учителям, которые в наиболее интересной форме обеспечивают образовательный процесс с помощью цифровых решений», — заметил он.

По словам министра, система образования получила самый большой эффект от Года цифровизации. В этом году 12 тыс. учителей получили для работы ноутбуки, еще 12 тыс. компьютеров будут поставлены в школы в начале 2023 года. «Таким образом, благодаря спонсорской помощи 24 тыс. учителей получат современные ноутбуки», — констатировал он.

Хайруллин также сообщил, что в прошлом году удалось завершить подключение всех школ Татарстана к интернету.

Цель конкурса — поддержка, развитие и распространение педагогического опыта и инициатив в области использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональном образовании.

Бесплатный доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту на платформе educont.ru с прошлого года предоставляет образовательным организациям всей России Университет Иннополис, являющийся федеральным оператором. Татарстан занимает лидирующие позиции по количеству зарегистрированных на этом ресурсе школ и педагогов.