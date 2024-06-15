В Татарстане запустят пилотный проект по работе с детьми в трудной ситуации

Фото: пресс-служба «Движения первых»

Республика Татарстан станет одним из пилотных регионов, где будет запущен проект «Движения первых» «Значимый первый». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Совместная инициатива движения и Ассоциации волонтерских центров была презентована на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. Ее цель — формирование сообщества наставников по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

«Сегодня в России более 800 тыс. детей и подростков находятся в сложной жизненной ситуации. <...> Отбор и обучение наставников стартует в 11 пилотных регионах в августе этого года, а уже в октябре начнется первая практическая работа с подростками», — рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Помимо Татарстана, в число пилотных регионов вошли Карачаево-Черкесская Республика, Пермский и Хабаровский края, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Омская, Ростовская, Тверская и Тульская области.

В рамках проекта предполагается создать модель работы наставника по профилактике детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она должна будет включать индивидуальную работу с каждым подростком и его вовлечение в коллективную деятельность «Движения первых».

Отдельное внимание будет уделено организации мероприятий, направленных на развитие компетенций, умений и навыков кандидатов в наставники. Для них подготовлена специальная образовательная программа.

Работу наставников планируется организовать при поддержке Минпросвещения РФ, Росмолодежи, Минобрнауки РФ и во взаимодействии с МВД России, а также с системно работающими с несовершеннолетними и реализующими программы наставничества некоммерческими организациями.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета для работы во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.