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В Татарстане запустят пилотный проект по работе с детьми в трудной ситуации
Республика Татарстан станет одним из пилотных регионов, где будет запущен проект «Движения первых» «Значимый первый». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Совместная инициатива движения и Ассоциации волонтерских центров была презентована на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. Ее цель — формирование сообщества наставников по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
«Сегодня в России более 800 тыс. детей и подростков находятся в сложной жизненной ситуации. <...> Отбор и обучение наставников стартует в 11 пилотных регионах в августе этого года, а уже в октябре начнется первая практическая работа с подростками», — рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.
Помимо Татарстана, в число пилотных регионов вошли Карачаево-Черкесская Республика, Пермский и Хабаровский края, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Омская, Ростовская, Тверская и Тульская области.
В рамках проекта предполагается создать модель работы наставника по профилактике детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она должна будет включать индивидуальную работу с каждым подростком и его вовлечение в коллективную деятельность «Движения первых».
Отдельное внимание будет уделено организации мероприятий, направленных на развитие компетенций, умений и навыков кандидатов в наставники. Для них подготовлена специальная образовательная программа.
Работу наставников планируется организовать при поддержке Минпросвещения РФ, Росмолодежи, Минобрнауки РФ и во взаимодействии с МВД России, а также с системно работающими с несовершеннолетними и реализующими программы наставничества некоммерческими организациями.
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