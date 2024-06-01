Сулейманов объяснил, как попасть в «Движение Первых»

За 2023 год в Татарстане более 200 тысяч человек приняли участие в мероприятиях «Движения Первых». Как стать его участником, в интервью «Татарстан-24» рассказал руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи Тимур Сулейманов.

По его словам, сначала должно быть открыто первичное движение на базе школы. Затем его участники организуют собрания, на которые приглашают тех, кто заинтересован в членстве в движении.

«После формируется „Совет Первых“ — команда, которая принимает решение об участии на системной основе в проектах движения или ребята с командой организуют в школе деятельность от лица „Движения Первых“. Главная задача — предложить им интересную и полезную деятельность в коллективе детей», — заявил он.

Сулейманов отметил, что изначально участниками движения могли стать дети и подростки до 18 лет. Однако затем верхняя планка была поднята до 25 лет, так как деятельностью организации заинтересовались студенты колледжей.

«Это не партийная организация, ее ключевая идеология — формирование гармонично развитой личности на основе традиционных российских ценностей», — подчеркнул руководитель республиканского отделения.

Указ о создании «Движения Первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением Первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.