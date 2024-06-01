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Сулейманов объяснил, как попасть в «Движение Первых»
За 2023 год в Татарстане более 200 тысяч человек приняли участие в мероприятиях «Движения Первых». Как стать его участником, в интервью «Татарстан-24» рассказал руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи Тимур Сулейманов.
По его словам, сначала должно быть открыто первичное движение на базе школы. Затем его участники организуют собрания, на которые приглашают тех, кто заинтересован в членстве в движении.
«После формируется „Совет Первых“ — команда, которая принимает решение об участии на системной основе в проектах движения или ребята с командой организуют в школе деятельность от лица „Движения Первых“. Главная задача — предложить им интересную и полезную деятельность в коллективе детей», — заявил он.
Сулейманов отметил, что изначально участниками движения могли стать дети и подростки до 18 лет. Однако затем верхняя планка была поднята до 25 лет, так как деятельностью организации заинтересовались студенты колледжей.
«Это не партийная организация, ее ключевая идеология — формирование гармонично развитой личности на основе традиционных российских ценностей», — подчеркнул руководитель республиканского отделения.
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