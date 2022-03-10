Галимова: Сельхозярмарки повысят доступ татарстанцев к качественным продуктам

В Татарстане активизировалась масштабная работа по организации сельхозярмарок. Это позволит дополнительно увеличить поток качественного продовольствия по доступным ценам от татарстанских производителей. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Активизируется работа по организации [сельскохозяйственных] ярмарок с 19 числа. Это важно в плане создания как можно большего числа площадок, где реализуется наша местная продукция по доступным ценам. В этом задействованы все муниципалитеты», - отметила она.

Руководитель пресс-службы Президента РТ добавила, что данная мера позволит обеспечить дополнительный доступ населения к местной качественной продукции. Ярмарки создадут дополнительную альтернативу для потребителей, чтобы они могли выбирать между магазинами и таким форматом приобретения продукции.

Распоряжение о возобновлении сельхозярмарок ранее подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.