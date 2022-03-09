Для сдерживания роста цен на продукты в Татарстане 19 марта начнут работу сельхозярмарки

Для сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и повседневными продовольственными товарами в Татарстане с 19 марта начнут работу еженедельные ярмарки. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Принять предложение Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ о проведении с 19 марта по 23 апреля на специально определенных исполнительными комитетами муниципальных образований РТ территориях еженедельных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса», – говорится в тексте документа.

Минсельхозпроду Татарстана и главам муниципалитетов поручено обеспечить завоз сельхозпродукции в места проведения ярмарок.

Кроме того, исполкомам муниципальных образований предложено определить места проведения ярмарок и обеспечить условия для торговли, а также принять меры для обеспечения общественной безопасности и порядка.

Специалисты Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ в местах проведения ярмарок должны обеспечить контроль над поступлением и реализацией продукции животного происхождения.